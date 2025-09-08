Los datos oficiales confirmaron el arrollador triunfo de Fuerza Patria en Pilar, por sobre la lista de La Libertad Avanza-PRO.

De acuerdo a información de la Junta Electoral, con el 97% de mesas escrutadas, la boleta encabezada por Soledad Peralta como candidata a concejal, referenciada en la gestión del intendente Federico Achával, se alzaba con el 60,47% de los votos.

Al tiempo que muy por detrás se ubicaba el partido violeta, que llevaba a Andrés Genna como candidato a concejal en primer lugar, con el 29,13%.

"Hoy ganó la fuerza que pone como prioridad la salud, la educación, la producción y el trabajo para seguir transformando la vida de la gente", expresó el jefe comunal tras la exitosa jornada electoral.

"El pueblo se expresó en las urnas y el resultado es contundente. Este es un claro apoyo a este proyecto político que transforma con obras la realidad de nuestros barrios y localidades. Acá ganó el pueblo de Pilar, que nos acompañó una vez más para que sigamos transformando", remarcó, por su parte, la concejal electa Soledad Peralta.

Si bien todas las previsiones mostraban un triunfo de la lista oficialista, que también se impuso a nivel de la primera sección electoral y en toda la provincia, la diferencia de 30 puntos fue abrumadora, incluso, en términos porcentuales, por encima del 57% que obtuvo Achával en su reelección en 2023.

"Nosotros planteamos una forma de pensar y de sentir la política, una forma de gestionar para transformar la realidad de la gente y esa es la fuerza que hoy eligió la gente. Gracias a los miles de vecinos y vecinas que con su apoyo nos dan el empuje y la fuerza para seguir transformando los sueños de la comunidad en realidad y que las cosas sean mejores para siempre y para todos", cerró Achával.

Bancas

De momento, siempre de acuerdo a datos oficiales pero provisorios, de las 12 bancas que están en juego en el Concejo Deliberante, Fuerza Patria se quedaría con 8, mientras que LLA alcanzaría apenas 4, lo que le permitiría al oficialismo seguir teniendo mayoría en el legislativo local.

2da. actualización