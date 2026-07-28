El intendente Federico Achával mantuvo un encuentro con otros jefes comunales y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Se trata de 11 jefes comunales justicialistas bonaerenses que integran la Liga de los Intendentes, un espacio integrado por jefes comunales con peso territorial que busca posicionarse para las elecciones del año que viene.

“Junto a intendentes e intendentas de la Provincia de Buenos Aires nos reunimos con el gobernador Axel Kicillof para analizar la situación actual y conversar sobre el impacto que tienen las políticas del gobierno nacional en cada uno de nuestros Municipios”, expuso Achával.

La Liga comenzó siendo un espacio que con el correr de los meses fue sumando más alcaldes, la gran mayoría de ellos con un fuerte peso electoral en sus comunas y altos niveles de aceptación de sus gestiones.

Apuntan a ser una suerte de cuarta pata dentro del peronismo, que hoy tiene al kicillofismo por un lado, el Frente Renovador por el otro, y a la Cámpora como tercer actor.

Algunos de los jefes comunales no duda en señalar que de ese grupo de mandatarios locales debe salir el candidato gobernador, con una PASO de por medio de ser necesario.

“Con Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados, Marisa Fassi, Federico Susbielles, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández, Juan Pablo García, Juan de Jesús y Hernán Arranz compartimos la decisión de impulsar un espacio de intendentes peronistas para intercambiar experiencias de gestión, fortalecer el trabajo conjunto y proyectar acciones de manera articulada en beneficio de nuestras comunidades”, agregó Achával.



Los intendentes

Además de Achával, la Liga está conformada por Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Juan Pablo García (Dolores), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (La Costa), Marisa Fassi (Cañuelas) y Gustavo Menéndez (Merlo).

Referentes territoriales coinciden en que la gestión de gobierno debe basarse en el contacto directo con los vecinos y en la resolución cotidiana de sus problemas. Desde ese sector sostienen que quien pelee por la gobernación bonaerense en el próximo año deberá tener trayectoria en el territorio y conocimiento directo de las demandas de la población.

“Somos la primera ventanilla a dónde la gente acude a que le resolvamos los problemas”, expuso uno de esos mandatarios.

Hay otro dato que no es menor. Varios de los jefes comunales no podrán renovar en sus intendencias el año que viene, a menos que se modifique la ley que le pone límite a las reelecciones.

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Internas

Los intendentes también respaldan las PASO como mecanismo para consensuar candidaturas, ya que garantizan la participación ciudadana y ordenan la competencia electoral. Advierten que alterar esas reglas en busca de ventajas coyunturales debilita la democracia y profundiza la distancia entre la dirigencia y la ciudadanía.

Finalmente, el grupo de jefes comunales plantea la necesidad de un proyecto nacional, provincial y federal que recupere el rol del Estado como motor del desarrollo, la producción, el empleo, la educación y la igualdad de oportunidades, con el objetivo de construir una propuesta amplia orientada a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses y los argentinos.