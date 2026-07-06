El Municipio de Pilar firmó un contrato de leasing con el Banco Provincia, en el marco de un paquete de convenios que en conjunto supera los $14.179 millones y que firmaron 13 intendentes bonaerenses, según informó este lunes la entidad bancaria.

El instrumento permite a los distritos acceder a financiamiento para la compra de bienes de capital sin comprometer recursos propios de manera inmediata.

“Junto al gobernador (Axel) Kicillof y (Juan) Cuattromo firmamos un convenio entre Banco Provincia y el Municipio de Pilar para seguir incorporando equipamiento y herramientas para fortalecer el trabajo en nuestros barrios y localidades”, destacó el intendente Federico Achával, tras la firma del convenio.

Puede interesarte

El encuentro con los intendentes bonaerenses

El gobernador Axel Kicillof encabezó la reunión junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, en la que participaron varios intendentes bonaerenses.

A través de la "Línea Municipios 2026" de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiamiento para la compra de maquinaria, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes destinados a obra pública y servicios urbanos.

Kicillof sobre el rol de Provincia Leasing

"Las herramientas como Provincia Leasing son aún más relevantes en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando: con este instrumento, los municipios acceden a bienes de capital para ejecutar obra pública, nueva tecnología en materia seguridad y equipamiento para fortalecer la salud y los servicios", sostuvo el gobernador.

Kicillof agregó que los distritos “no pueden afrontar inversiones de magnitud únicamente con fondos propios” por lo que “sostener esta política pública es potenciar la capacidad de respuesta local para mejorar la calidad de vida en cada uno de los barrios”.

La contraposición con la política nacional

El gobernador también cruzó al Gobierno nacional respecto al rol de los bancos públicos, al indicar que se está ante un “gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar”.

"En la Provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei", sostuvo, en referencia directa a la gestión del Presidente.

"Mientras el sector privado está en proceso de achicamiento, el Banco Provincia sigue expandiéndose con un único objetivo: atender las necesidades de nuestro pueblo", concluyó.

Por su parte, Cuattromo remarcó la continuidad de la asistencia financiera a los municipios más allá de su signo político: "A pesar de las dificultades del contexto nacional, nuestro banco sigue trabajando con todos los distritos sin importar el color político de quien gobierne", sostuvo.

"En la Provincia tenemos una prioridad: acompañar a cada uno de los sectores y de los trabajadores que necesiten nuestras herramientas para desarrollarse", agregó el titular del Banco Provincia.

Financiamiento para emprendedores

En el mismo encuentro, a través del programa Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a tasa subsidiada a emprendedores y emprendedoras de Avellaneda, Bragado y Salliqueló. Firmaron los convenios los intendentes de Bragado, Sergio Barenghi, y de Salliqueló, Ariel Succuro, junto al municipio de Avellaneda.

De la reunión también participaron la titular de Provincia Leasing, Valeria Dallera, y el titular de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento. Además de los intendentes de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri (interina); de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin.