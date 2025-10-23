El intendente de Pilar, Federico Achával, participó del acto de cierre de campaña de Fuerza Patria de cara a las elecciones nacionales legislativas que se celebrarán este 26 de octubre.

El acto, que tuvo lugar en San Martín, contó con la presencia de intendentes, funcionarios, estudiantes y representantes del sector industrial y productivo.

Allí, Achával señaló que "este domingo votamos la idea de un modelo de país que defiende la salud, la educación, el trabajo y la soberanía".

Los principales oradores de encuentro fueron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el primer candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

También estuvieron presentes la segunda candidata de la lista Jimena López; Juan Grabois; el excandidato a Presidente Sergio Massa; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente de San Martín, Fernando Moreira. Se sumaron los candidatos Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Sebastián Galmarini, Fernanda Miño y Hugo Yasky.