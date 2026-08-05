El intendente de Pilar, Federico Achával, cuestionó la posibilidad de "entregar" los recursos estratégicos del país durante un encuentro de la Liga de Intendentes bonaerense realizado en San Vicente, en el marco en el que Senado trata una versión reducida del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe comunal difundió un comunicado conjunto de la Liga: "Entregar nuestros recursos estratégicos es renunciar a un proyecto de país soberano, con desarrollo, justicia social y oportunidades para todos", sostuvo el texto.

Y agregó: "Convocamos a todo el pueblo argentino a movilizarse por nuestro suelo, por nuestra soberanía y por nuestro futuro. Porque la Patria se defiende", concluyó.

Puede interesarte

Quiénes integran la Liga

La Liga de Intendentes está compuesta por doce distritos bonaerenses: Bahía Blanca, Baradero, Cañuelas, Dolores, Ezeiza, Lomas de Zamora, Merlo, Monte Hermoso, Moreno, Partido de la Costa, Pilar y San Vicente.

Del encuentro participaron los intendentes Nicolás Mantegazza, Fernando Otermin, Gastón Granados, Mariel Fassi Moreno, Gustavo Menéndez, Fernando Susbielles, Alberto "Tito" Sanzio, Hernán Arranz y Marisa Fassi, además de Juan de Jesús y los dirigentes Gustavo Arrieta, Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo, Enrique Dichiara y Gustavo Soos.

Hoy la Liga de Intendentes de la provincia de Buenos Aires se reunió nuevamente en San Vicente.



Esta Liga está compuesta por los distritos de Bahía Blanca, Baradero, Cañuelas, Dolores, Ezeiza, Lomas de Zamora, Merlo, Monte Hermoso, Moreno, Partido de la Costa, Pilar y San… pic.twitter.com/zpxXenrsAe — Federico Achával (@FedericoAchaval) August 5, 2026

En el comunicado, los jefes comunales afirmaron haber conversado "sobre la situación actual de cada uno de nuestros municipios y de cuál es el rumbo que queremos para la Provincia y la Argentina".

El contexto: qué debate hoy el Senado

El posteo de Achával se conoció horas antes en que la Cámara alta trata el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto que finalmente se debate llega recortado: el oficialismo retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y habilitaba mayor venta de suelo a extranjeros, tras no conseguir los votos necesarios en el Senado.

Lo que sí se mantiene en discusión son los capítulos sobre desalojo exprés de inmuebles usurpados, expropiaciones con tope del 30% de indemnización por lucro cesante, y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.