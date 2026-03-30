Un grupo de intendentes peronistas bonaerenses volvió a mostrar señales de articulación política con eje en la gestión y el territorio.

En ese marco, el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, participó de un encuentro en San Vicente junto a pares de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, donde se planteó la necesidad de avanzar en una construcción política basada en experiencias de gestión y cercanía con la ciudadanía.

El intercambio reunió, entre otros, a Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza), quienes difundieron en redes sociales un mensaje común en el que destacaron la importancia de “nutrirse de pluralidad de miradas” y consolidar una agenda que tenga como punto de partida los territorios.

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La participación de Achával en ese esquema no es nueva. El intendente de Pilar ya había coincidido con varios de estos jefes comunales en otras actividades recientes, como la inauguración de la Universidad Nacional de Pilar, donde fueron invitados, y en una recorrida conjunta por Expoagro, donde compartieron agenda vinculada al desarrollo productivo.

Una construcción por fuera de la lógica de interna

El espacio que empiezan a delinear estos intendentes se caracteriza por no inscribirse de manera directa en las tensiones internas que atraviesan hoy al peronismo bonaerense. En un escenario marcado por las diferencias entre el sector referenciado en el gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo más orgánico, los jefes comunales buscan evitar una lógica de confrontación.

En cambio, proponen un camino alternativo: una construcción política apoyada en la gestión cotidiana, con fuerte presencia territorial y enfocada en respuestas concretas a las demandas locales. La estrategia no implica ruptura con los distintos sectores del peronismo, sino más bien una posición de equilibrio, con margen de autonomía para consolidar volumen propio y músculo político.

Proyección y nombres en juego

En paralelo, el mapa del peronismo bonaerense empieza a mostrar una multiplicidad de figuras con proyección hacia 2027. Entre los nombres que aparecen en ese escenario para competir por la gobernación se mencionan al ministro de Gobierno Carlos Bianco, el intendente de La Plata Julio Alak, el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, la intendenta de Quilmes en uso de licencia Mayra Mendoza y la jefa comunal de Moreno Mariel Fernández.

Dentro de ese esquema más amplio, algunos intendentes —como Otermín— buscan diferenciarse a partir de la construcción de un espacio propio, con respaldo territorial pero sin una alineación total con ninguna de las corrientes predominantes.

Territorialidad, gestión y cercanía

El denominador común del grupo es la insistencia en una agenda que prioriza la gestión municipal como base de legitimidad política. En esa línea, el mensaje difundido tras el encuentro en San Vicente hizo foco en la necesidad de consolidar un espacio que articule experiencias locales, promueva el intercambio entre distritos y fortalezca una mirada federal dentro del peronismo.

“La Argentina que viene necesita nutrirse de pluralidad de miradas y, sobre todo, de experiencias valiosas en la gestión. Hoy, intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires dimos un paso importante al compartir en San Vicente un encuentro de intercambio y trabajo con compañeros intendentes de Santa Fe”, expuso Achával tras el encuentro, en un mensaje publicado de manera conjunta con el resto de los intendentes que fueron parte de la reunión.

“Creemos en una construcción que nace desde los territorios, con gestión, cercanía y respuestas concretas para nuestra gente”, agregó.