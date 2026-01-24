El intendente Federico Achával recorrió los nuevos Policonsultorios de Tribarrial, lugar en el que destacó el rol del sistema de salud público de Pilar.

Desde la Comuna indicaron que se trata de “un espacio que brinda atención médica de calidad y cerca de sus casas a los vecinos y vecinas de La Lomita, San Alejo y Agustoni”.

“En Pilar estamos convencidos de que la salud es un derecho. Por eso construimos un sistema de salud con hospitales de alta tecnología, salas de atención primaria y policonsultorios como éstos que atienden a los vecinos y vecinas en distintas especialidades con turnos programados”", expuso Achával luego de conversar con el personal médico.

“Estos policonsultorios nos permiten trabajar en prevención. Son un espacio que cuenta con médicos de distintas especialidades para que los vecinos puedan venir a realizar chequeos generales y análisis”, agregó.

También estuvieron presentes la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el titular de Salud, Hernán Galimberti.

“Para nosotros cuidar la vida y la salud de los pilarenses es una prioridad. Vamos a seguir trabajando para reforzar nuestro sistema de salud”, cerró el intendente.