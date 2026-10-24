Achával: el desarrollo debe llegar “a cada ciudad y a cada familia”
El intendente de Pilar participó de un encuentro del Peronismo Federal en Comodoro Rivadavia, Chubut.
El intendente de Pilar, Federico Achával, participó en Comodoro Rivadavia, Chubut, de un nuevo encuentro del Peronismo Federal que reunió a más de 4.000 dirigentes.
La jornada tuvo como objetivo compartir ideas y propuestas para construir un modelo de país productivo y federal, y se debatieron los desafíos que enfrentan los municipios, las provincias y la Nación.
Entre los presentes estuvieron Guillermo Michel, Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, junto al diputado nacional Juan Pablo Luque y los intendentes Pablo Grasso y Martín Pérez.
La Argentina tiene muchos recursos y un enorme potencial productivo
Durante su intervención, el jefe comunal pilarense planteó cómo convertir esa riqueza en actividad económica. “La Argentina tiene muchos recursos y un enorme potencial productivo. El desafío es transformarlos en más industria, más trabajo y más oportunidades para los argentinos. Tenemos que lograr que la energía, el campo y la industria se complementen y se articulen con las capacidades locales y así generen desarrollo en cada provincia”, expresó Achával.
Desarrollo
Achával también se refirió al modelo de país que, a su criterio, debería impulsarse. “Necesitamos un país que crezca a partir de su producción, que agregue valor a lo que produce y que genere trabajo en todo el territorio. El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia, respetando lo que somos y defendiendo nuestros recursos”, destacó.
Comodoro Rivadavia, la capital nacional del petróleo
La ciudad elegida como sede es considerada la capital nacional del petróleo y ocupa un lugar clave en la producción energética del país, con una larga trayectoria en la industria del petróleo y el gas. Además, cuenta con una importante actividad logística, comercial y pesquera, y con potencial para el desarrollo de energías renovables.
En tanto, la agenda del encuentro incluyó el análisis de la coyuntura nacional y de la realidad que atraviesan las familias argentinas.
Al cierre, el intendente de Pilar volvió a plantear su visión. “Tenemos que construir un proyecto de país que ponga a la producción y al trabajo en el centro. Un país federal, donde cada provincia pueda crecer con sus recursos y donde el desarrollo llegue a todos los argentinos”, concluyó Achával.