El intendente de Pilar, Federico Achával, participó en Comodoro Rivadavia, Chubut, de un nuevo encuentro del Peronismo Federal que reunió a más de 4.000 dirigentes.

La jornada tuvo como objetivo compartir ideas y propuestas para construir un modelo de país productivo y federal, y se debatieron los desafíos que enfrentan los municipios, las provincias y la Nación.

Entre los presentes estuvieron Guillermo Michel, Kelly Olmos y Victoria Tolosa Paz, junto al diputado nacional Juan Pablo Luque y los intendentes Pablo Grasso y Martín Pérez.

La Argentina tiene muchos recursos y un enorme potencial productivo

Durante su intervención, el jefe comunal pilarense planteó cómo convertir esa riqueza en actividad económica. “La Argentina tiene muchos recursos y un enorme potencial productivo. El desafío es transformarlos en más industria, más trabajo y más oportunidades para los argentinos. Tenemos que lograr que la energía, el campo y la industria se complementen y se articulen con las capacidades locales y así generen desarrollo en cada provincia”, expresó Achával.

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Desarrollo

Achával también se refirió al modelo de país que, a su criterio, debería impulsarse. “Necesitamos un país que crezca a partir de su producción, que agregue valor a lo que produce y que genere trabajo en todo el territorio. El desarrollo no puede quedar concentrado en unos pocos lugares: tiene que llegar a cada ciudad y a cada familia, respetando lo que somos y defendiendo nuestros recursos”, destacó.

Comodoro Rivadavia, la capital nacional del petróleo

La ciudad elegida como sede es considerada la capital nacional del petróleo y ocupa un lugar clave en la producción energética del país, con una larga trayectoria en la industria del petróleo y el gas. Además, cuenta con una importante actividad logística, comercial y pesquera, y con potencial para el desarrollo de energías renovables.

En tanto, la agenda del encuentro incluyó el análisis de la coyuntura nacional y de la realidad que atraviesan las familias argentinas.

Al cierre, el intendente de Pilar volvió a plantear su visión. “Tenemos que construir un proyecto de país que ponga a la producción y al trabajo en el centro. Un país federal, donde cada provincia pueda crecer con sus recursos y donde el desarrollo llegue a todos los argentinos”, concluyó Achával.