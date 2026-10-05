El intendente Federico Achával encabezó el acto de egreso de los nuevos agentes de la Guardia Urbana de Pilar, que se realizó en el Club Municipal Manuel Alberti.

Lo acompañaron el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta. También estuvo presente el secretario de Seguridad, Federico Kruse. Durante la jornada se presentó además a los nuevos cursantes del siguiente Curso Básico de Formación.

“Un sistema de seguridad integral con planificación e inversión”

Al referirse al esquema de seguridad del distrito, el jefe comunal planteó: “A lo largo de estos años construimos un sistema de seguridad integral que desde el primer día tiene planificación e inversión”.

"Para nosotros lo más importante es cuidar a nuestros vecinos para construir una mejor comunidad", agregó.

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Capacitación, equipamiento y tecnología para llegar a cada barrio

En tanto, el secretario de Gobierno puso el foco en la formación del personal y en los recursos con los que cuenta el sistema. "En Pilar estamos comprometidos con el cuidado de la comunidad y entendemos que la seguridad se aborda de una manera integral. Por eso seguimos capacitando a nuestras fuerzas y sumando equipamiento y tecnología para llegar a cada barrio", destacó Laurent.

Monitoreo de cámaras, patrullaje y Defensa Civil

Por su parte, la secretaria General presentó a los nuevos agentes y detalló las áreas en las que van a desempeñarse: "Estos son los nuevos agentes que van a cuidar a los vecinos y vecinas de Pilar desde el monitoreo de cámaras, el patrullaje, Defensa Civil y con su presencia en los barrios de Pilar", expresó Peralta.

Para cerrar el acto, Achával ratificó la continuidad de la inversión en la materia: "Vamos a seguir invirtiendo en nuestro sistema integral de seguridad", concluyó.