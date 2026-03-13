El intendente de Pilar, Federico Achával, recorrió la muestra Expoagro que se desarrolla en San Nicolás, donde destacó el potencial productivo que tiene el país.

Allí, junto al intendente de esa Comuna, Santiago Passaglia y el diputado provincial Manuel Passaglia, y otros intendentes del peronismo, Achával enfatizó en que es clave generar inversión en el país y la provincia e impulsar la agenda productiva.

“Recorrimos una nueva edición de Expoagro en San Nicolás, la muestra que refleja el enorme potencial productivo que tiene la provincia y el país. Creemos que es fundamental impulsar una agenda productiva que piense el desarrollo de la Argentina a partir de la inversión, la generación de empleo y la innovación tecnológica”, expuso el intendente.

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“Por eso, estos espacios que integran al sector industrial con el agro son claves para proyectar los desafíos y oportunidades del futuro”, agregó.

El jefe comunal de Pilar, por ejemplo, señaló que “desde el Banco Provincia se impulsan distintas herramientas para acompañar y potenciar a quienes deciden invertir y generar empleo y oportunidades en la región”.

“Es muy importante sostener una banca pública que sea motor del crecimiento y desarrollo de la Provincia”, añadió.

En cuanto al encuentro con los hermanos Passaglia, expuso que con ellos abordaron temas que apuntan a “seguir generando espacios que pongan en valor la enorme capacidad productiva que hay en cada rincón de la provincia”.