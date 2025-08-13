El intendente Federico Achával hizo un llamado a los pilarenses para que se acerquen a las urnas a votar en el marco de las próximas elecciones legislativas que se celebrarán el 7 de septiembre.

El jefe comunal consideró la importancia de la participación de los electores para “defender la democracia”.

Consultado por la cercanía de la fecha de votación en la que se elegirán senadores, concejales y consejeros escolares el intendente destacó: “Tenemos la expectativa de que la gente participe del acto eleccionario porque creemos que hay que defender la democracia. Que después la ciudadanía elija la postura que mejor lo representa o que entienda que va a representar mejor sus intereses, pero el primer postulado es que participen”.

Asimismo detalló la propuesta de Fuerza Patria que en Pilar encabeza Soledad Peralta.

“Soledad viene trabajando con nosotros en una forma de sentir y ver la política que es con un Estado presente que prioriza la educación, la salud y la seguridad y la obra pública y todo eso lo sustentamos con hechos”, resaltó Achával.

En ese marco enumeró la construcción de 31 escuelas, el Hospital Central de Pilar, el hospital de Presidente Derqui y la renovación del hospital Sanguinetti.

“Construimos más de 10 salas de atención primaria y en todos los barrios a donde uno va, se puede ver cómo estamos haciendo nuevas obras de asfalto que conectan nuestros clubes con las escuelas, con los merenderos y comedores, con las instituciones intermedias. En materia de seguridad ya hemos incorporado más de 2.000 cámaras, más de 200 móviles que patrullan nuestras calles. Incorporamos tecnología, formamos y capacitamos a nuestra guardia urbana. Hacemos que esa guardia urbana esté acompañando a los comercios. Creemos que a los discursos hay que llenarlos de contenido y eso se logra haciendo”, repasó el intendente.

Asimismo resaltó que desde Fuerza Patria tienen "la vocación de seguir haciendo”. “Por eso nos presentamos a las elecciones y por eso les pedimos que acompañen a Soledad en esta elección”, completó.

En cuanto al panorama de cara a las elecciones nacionales, el domingo próximo se cerrarán las listas y el intendente expuso que su rol será “acompañar desde Pilar, trabajando todos los días y poniendo en claro cuáles son las banderas que cualquier compañero y compañera que nos represente en la Cámara de Diputados tiene que tener”.

“El que vaya a representarnos tiene que tener en claro que tiene que defender a los jubilados, que tiene que defender nuestro país, que tiene que defender un modelo industrial y de desarrollo, que tiene que defender la justicia social y sostener los derechos de los trabajadores”, manifestó.

En cuanto a la definición de los nombres cerró: “Estamos con la expectativa acompañando las decisiones estratégicas que decida la conducción”.