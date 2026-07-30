El intendente de Pilar, Federico Achával, confió en que el peronismo logrará un acuerdo de cara a las elecciones de 2027, en medio de la discusión por la continuidad de las PASO y un eventual desdoblamiento de los comicios bonaerenses respecto de los nacionales.

Diferencias

Achával relativizó las tensiones internas del espacio y remarcó que el peronismo termina resolviendo sus disputas. "En el peronismo siempre ha sido muy similar la situación. Parece que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero al final del camino nos ponemos de acuerdo porque se prioriza la representación sobre las necesidades y la esperanza del pueblo argentino", señaló.

Las declaraciones fueron formuladas en una entrevista con C5N, en la que el jefe comunal también se refirió a la necesidad de definir cuanto antes las reglas del próximo proceso electoral.

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Reglas claras antes que nada

Para Achával, cualquier estrategia electoral del PJ debe estar precedida por certezas sobre el sistema de votación y el calendario definitivo. "Sobre Primarias sí o Primarias no, es igual. Si la Provincia de Buenos Aires desdobla, entiendo que PASO va a haber. Por eso me parece que la primera discusión es tener en claro cuál es el escenario electoral", planteó.

En ese sentido, apuntó contra la Casa Rosada por los cambios que se discuten en torno al esquema electoral nacional: "Vemos a un Gobierno nacional tratando de modificar, cambiar o alterar, en los términos que quieran y con cualquier excusa, la estrategia electoral de cara al año que viene".

El desdoblamiento en discusión

El desdoblamiento, según el intendente, dependerá de las definiciones que tome la Nación. "El desdoblamiento va a ser una consecuencia de qué pasa a nivel nacional, de con qué sistema se vote y cómo se vote. Esa es la realidad que hoy tenemos", explicó.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto del impacto que podría tener una elección provincial separada, al considerar que fortalecería la visibilidad de las gestiones locales frente a la discusión nacional.

"Nosotros siempre priorizamos desde el peronismo la construcción de un modelo nacional, y, por supuesto, tenemos muy en claro que el desdoblamiento fortalece la posibilidad de mostrar las gestiones que tenemos aquí en lo local", sostuvo.

Frente a este escenario, Achával consideró que el peronismo debe reclamar transparencia y previsibilidad electoral. "En eso el peronismo tiene que ser muy claro, y nosotros creemos que lo somos. Hay que ser transparentes frente a la ciudadanía para que pueda participar", afirmó.

Un espacio de intendentes en construcción

Las definiciones de Achával se dan en paralelo a su participación en la Liga de Intendentes, un espacio de jefes comunales justicialistas bonaerenses que esta semana mantuvo un encuentro con el gobernador Axel Kicillof.

“Estamos trabajando un grupo de intendentes, buscando coincidencias en nuestra gestión, preocupados por la realidad de la Argentina y de nuestros distritos, pero también con una afinidad política”, expuso.

En tanto, remarcó que la caída de la actividad industrial en Pilar y las dificultades en comercio y turismo constituyen puntos de coincidencia entre los jefes comunales del espacio.