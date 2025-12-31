El intendente Federico Achával brindó su mensaje de Fin de Año, donde anheló que se “cumplan los sueños de todos los pilarenses”.

"En estas fiestas brindemos para que se cumplan los sueños de todos los pilarenses”, expuso el jefe comunal.

“Y podamos construir una Argentina y un Pilar para todos y todas”, agregó.

En un video difundido en redes, Achával hizo mención a las obras y programas que se encararon en este 2025que se termina.

“Termina este año y nos da la posibilidad de pensar todas las cosas que hicimos juntos. El haber trabajado para transformar cada uno de los barrios, la construcción de nuevas escuelas, la ampliación del nuevo Hospital Central y el Centro Cardiólogo, las actividades en cada uno de nuestros clubes y, por supuesto, la alegría de ver a los estudiantes en nuestra Universidad Nacional de Pilar”, repasó.