El intendente Federico Achával acompañó al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el acto por el Día de la Soberanía Nacional.

Allí, se conmemoró a quienes hace 180 años defendieron nuestra patria de las potencias extranjeras en la Batalla de Obligado.

“Vinimos a renovar nuestro compromiso con aquellos que hicieron grande a nuestro país, cuando defendieron nuestra soberanía y nuestra patria con honor y valentía", expuso el jefe comunal.

"Queremos seguir defendiendo nuestra soberanía, por eso vamos a continuar trabajando para construir una Argentina con más salud, educación, trabajo e industria nacional”, agregó.

“Hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”

Por su parte, el gobernador Kicillof expuso que “la

soberanía no solo se pone en riesgo ante cañones y ejércitos, sino también como consecuencia de relaciones económicas que surgen de la sumisión política”.

“Somos una provincia productiva, que no acepta que se negocie con miedo y de rodillas. La batalla de la Vuelta de Obligado nos trae muchas enseñanzas para comprender el presente. Entre ellas, que cuando un país tiene que negociar no importa qué líder o país te cae simpático: lo único que hay que hacer es defender el trabajo, la producción y el interés nacional”, sostuvo el mandatario bonaerense.

“Hoy la Argentina está cerrando un acuerdo comercial con Estados Unidos del que todavía no conocemos la letra chica, pero ya hemos visto a otros países que avanzaron en la misma dirección. La diferencia con ellos es que la Argentina tiene una industria que defender: en cualquier convenio, primero hay que cuidar la producción y el trabajo argentino”, añadió.

Además, Kicillof señaló que “el único parámetro para evaluar un acuerdo o una política es si beneficia o no a las grandes mayorías, a los que trabajan y producen.

“Basta recorrer la provincia de Buenos Aires para entender que no hay ningún sector que esté mejorando sus condiciones a partir del programa económico del Gobierno nacional. Por eso, nuestros patriotas no pueden quedar inmóviles en un museo: tenemos la obligación de mantener vivo aquel heroísmo y el amor por la patria que demostraron quienes, como Juan Manuel de Rosas, la defendieron”, expresó el Gobernador y concluyó: “No hay exclusión, chicana ni insulto que les sirva a quienes nos agreden: en la provincia de Buenos Aires somos millones los que estamos dispuestos a luchar por nuestra soberanía y por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”.