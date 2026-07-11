Una familia perdió su vivienda por completo tras un incendio ocurrido en Zelaya en Pilar, por lo que necesitan ayuda.

El siniestro se desató en la mañana del pasado domingo en una casa de la calle Patricios 668, aparentemente por un desperfecto eléctrico generado por baja tensión.

Denise Michielli, dueña de la casa, relató a Pilar de Todos que el siniestro comenzó cerca de las 7 de la mañana, cuando ella y su marido estaban durmiendo, Por fortuna, su pequeña hija de 10 años no estaba en la vivienda.

“Yo escuché una explosión que provenía del living. Mi marido fue a ver y volvió corriendo y me empezó a pedir un celular, ya que se estaba prendiendo fuego el living. Lo que yo escuché fueron los vidrios que estallaron”, contó Denise.

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La pareja escapó por la puerta balcón del dormitorio, que da a una escalera hacia el jardín. No lograron rescatar pertenencias, a excepción de algunas pocas prendas de vestir.

"No nos dio tiempo de agarrar absolutamente nada. No pudimos agarrar un celular, teníamos algunos ahorros ahí en la casa y tampoco los pudimos sacar. Se quemó todo, fue muy rápido", lamentó.

Las causas

Si bien Michielli contó que las causas aún no fueron comprobadas, todo apuntaría a un fallo de la red eléctrica debido a baja tensión permanente en la zona, lo que hizo que los artefactos trabajaran forzados.

“Nosotros tenemos todo eléctrico, incluso una losa radiante. Era un día de mucho frío, la calefacción estaba prendida. Un ingeniero luego nos explicó que al haber baja tensión, llegamos a medir días previos unos 160 voltios, los artefactos trabajan forzados y se generan estas situaciones. No saltó ninguna de las térmicas del tablero de la casa y tampoco la del pilar, es posible que se haya empezado a incendiar un cable en el exterior y llegó al interior de la vivienda”, explicó.

“Del living el fuego pasó a una buhardilla y de ahí ya se extendió a toda la casa, no nos dio tiempo a nada. Desde que llamaron los vecinos a los Bomberos, ya que vieron el fuego, y hasta que llegaron calculamos que pasó una hora”, añadió.

Daños totales

Michielli explicó a Pilar de Todos que los daños en la casa fueron totales, a excepción de un muro de hormigón y las bases. El objetivo ahora es reunir dinero y materiales para comenzar a reconstruir la vivienda.

“Mi marido es arquitecto, inspeccionó lo que quedó y no sirve nada. Solo la base, que está algo elevada, y quizá un muro de hormigón. Todas las demás paredes, techos, aberturas, no sirven”, detalló.

"El cielorraso, el techo, la estructura del techo, la chapa, y casi todas las paredes tienen grietas muy grandes de piso a techo, así que son peligrosas y hay que demoler", agregó.

La familia se instaló provisoriamente en la vivienda del padre de Michielli, ubicada en el mismo lote y que no fue alcanzada por el fuego.

La familia recibió el acompañamiento de compañeros de trabajo de ambos y de una red de madres organizada desde el colegio de la hija del matrimonio, que rápidamente les consiguieron ropa.

“Lo básico ya está cubierto, lo que ahora necesitamos es materiales y dinero para la mano de obra. El objetivo es volver a construir la casa”, pidió Denise.

Para colaborar

Quienes puedan colaborar, pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:

Banco Galicia

CBU: 0070019130004065251271

ALIAS: denise.mich