Un violento crimen conmocionó a la ciudad de Zárate este domingo por la noche, cuando un hombre fue asesinado a balazos por el novio de su expareja en una estación de servicio ubicada en la intersección de Lavalle y Teodoro Fels. Por el hecho, la Policía desplegó un intenso operativo para dar con el paradero del sospechoso, quien se dio a la fuga tras el ataque.

La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 33 años. Según se reconstruyó, el hombre se había acercado al lugar para buscar a su hija, que regresaba de un viaje con amigos. En ese contexto, se encontró con su expareja y con el actual novio de la mujer, sin que ninguno de los adultos supiera que el otro estaría presente.

La situación derivó en una discusión que comenzó alrededor de las 23 y fue escalando rápidamente. De acuerdo con los primeros testimonios, existían conflictos de vieja data entre ambos hombres y días antes ya se había registrado un enfrentamiento, presuntamente vinculado a celos.

Seis disparos en la estación de servicio

En medio del altercado, el sospechoso extrajo un arma de fuego y efectuó al menos seis disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Martínez, quien cayó gravemente herido en el playón de la estación, ante la mirada de los jóvenes que aguardaban ser retirados por sus familiares.

Otro disparo alcanzó el techo delantero de un Chevrolet Corsa estacionado, mientras que un segundo vehículo Honda también quedó en la escena.

El agresor escapó

Tras el ataque, el agresor huyó a pie. Las personas presentes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de 20 minutos hasta la llegada del Sistema de Emergencias Municipal. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Carmen, pero falleció en el trayecto.

En el lugar trabajaron agentes del Grupo Táctico Operativo y de la DDI, junto a peritos, para relevar pruebas y cámaras de seguridad. La causa quedó en manos de la UFI N.º 8, que investiga el hecho como homicidio y continúa con la toma de declaraciones para reconstruir la secuencia y localizar al prófugo.