Un motociclista que volvía de trabajar en Pilar murió pasadas las 22 del sábado 17 de octubre en la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 195, y su familia pide testigos para reconstruir lo ocurrido.

Se trata de Román Giménez, músico y padre de dos niños, que se dirigía en moto hacia Zárate. El hecho ocurrió cerca de la fábrica Honda de Campana.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Giménez fue embestido por un conductor que se dio a la fuga. El cuerpo de Román fue despedido unos 100 metros de la moto.

Un trabajo en Pilar y un viaje diario

Gastón, padre de la víctima, contó que su hijo trabajaba en una carnicería de Pilar y que hacía ese trayecto a diario. “Román venía de trabajar, era un pibe muy trabajador. Trabajaba en Pilar, en una carnicería que yo le había dado y bueno, viajaba todos los días”, describió a LA NOTICIA1.

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El horario y el lugar donde lo dejaron

Por su parte, el padre también se refirió al horario y al punto exacto del hecho. “Ese día a las 22:30 de la noche más o menos, que era el horario que estaba llegando a Zárate, pasó por ahí y pasó lo que pasó. Lo chocaron, lo dejaron tirado a escasos metros de la fábrica Honda”, denunció.

Un pedido para que se revisen las cámaras

Lo que la familia reclama con urgencia es que la fiscalía busque las cámaras de la zona. “A ver si podemos encontrar al desgraciado que dejó el cuerpo de mi hijo tirado”, sostuvo Gastón.

Sus allegados difundieron un pedido de colaboración. “Cualquier dato, testigo o información es de suma importancia”, expresaron, y sumaron la consigna “Justicia por Román”. Quienes lo conocían lo recordaron como un “trabajador incansable”.

Además, era armoniquista, hacía el programa de radio El Tren del Rock y era muy querido en el ambiente del rock de la zona.

Quienes hayan circulado por el sector esa noche y puedan aportar datos pueden comunicarse al 3487-692446, número difundido por los allegados de Román, o con la UFI N° 3 de Campana, con sede en 9 de Julio 677.