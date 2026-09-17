Voluntarios de un refugio de animales lograron rescatar a un cachorro que era golpeado por un hombre, hecho que se registró el pasado martes en Pilar.

Fueron los integrantes del Santuario Jaulas Vacías quienes relataron que divisaron a un sujeto que estaba atacando al perro por lo que de inmediato decidieron intervenir.

La secuencia ocurrió en la zona del puente Guido y Panamericana. Allí, según consignaron los rescatistas, el sujeto “golpeaba a puño cerrado a un cachorro de 50 días, lo revolcó en una zanja, lo levantó de la correa y continuó dándole piñas”.

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Algunas personas quisieron detener las agresiones pero también fueron amedrentados por el hombre.

Ante la situación, dieron intervención a la Policía que, al llegar, aprehendieron al agresor y lo separaron del animal.

“La policía lo revisó y aunque estamos hasta arriba de casos, les pedimos que nos lo entreguen para llevarlo al Hospital y cuidarlo nosotros”, contaron desde el Santuario y agregaron que “gracias a la rápida intervención policial” pudieron poner al cachorro a salvo.

Tras revisarlo e iniciar un proceso de desparasitación, el cachorro, a quien bautizaron Thomy, se recupera en el predio de Jaulas Vacías.

Para ayudar

Por otro lado, desde el refugio consignaron la importancia de sumar colaboraciones para continuar con la atención de los animales.

Quienes puedan colaborar; lo pueden hacer al alias JAULASVACIAS.BBVA a nombre de Santuario Jaulas V.



