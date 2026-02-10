La fiscal María José Basiglio, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Pilar, pidió la detención del empresario Luis Cavanagh en el marco de una causa por lesiones leves agravadas contra su ex pareja, la actriz Romina Gaetani, al considerar que existen pruebas suficientes y un riesgo concreto para la integridad física y psíquica de la víctima, según confirmaron fuentes judiciales.

El pedido fue elevado al Juzgado de Garantías N°7, a cargo del juez Walter Saettone, y se encuentra actualmente bajo análisis. En su dictamen, la fiscal sostuvo que mantener la libertad del imputado podría derivar tanto en la obstrucción del proceso judicial como en la reiteración de episodios de violencia, en un contexto que calificó como de especial vulnerabilidad.

El hecho investigado

De acuerdo con la investigación, el episodio denunciado ocurrió en un lote del Tortugas Country Club de Pilar, tras una discusión que se habría iniciado por un episodio de celos. Según la acusación, Cavanagh habría arrojado al suelo a Gaetani, inmovilizándola, y luego la habría trasladado fuera de la vivienda, donde finalmente la dejó abandonada.

La víctima relató que el conflicto comenzó cuando el empresario revisó su teléfono celular sin su consentimiento, lo que desencadenó una discusión que escaló hasta la agresión física. Tras un llamado al 911 por un conflicto familiar, personal de la Comisaría Pilar 4ª se hizo presente en el lugar.

Al ser asistida, Gaetani manifestó sentirse descompensada y con dolores, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de Pilar. El informe médico constató escoriaciones en distintas partes del cuerpo, un hematoma en una pierna y un corte, lesiones que fueron consideradas compatibles con el relato brindado por la denunciante.

Pruebas incorporadas al expediente

La fiscalía reunió diversos elementos probatorios, entre ellos registros de cámaras de seguridad del country. En las imágenes se observa a la actriz acercándose en dos oportunidades al domicilio y, en la segunda, la llegada del móvil policial y la ambulancia. A esto se sumaron declaraciones testimoniales, placas fotográficas de las lesiones y otras diligencias de rigor.

Uno de los puntos centrales de la investigación fue el informe psicológico elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV). Según ese estudio, Gaetani describió una relación que comenzó de manera favorable, pero que con el tiempo se tornó conflictiva, marcada por conductas de control, celos y situaciones de sometimiento emocional.

Las profesionales intervinientes identificaron indicadores compatibles con violencia de género, con predominio de violencia psicológica, mecanismos de control, restricción de vínculos personales, dependencia afectiva y una marcada asimetría de poder en la relación.

El factor armas y el riesgo procesal

Durante la investigación, la fiscalía también fue informada de que el imputado sería usuario de armas de fuego. Un informe del RENAR confirmó que Cavanagh poseía una Credencial de Legítimo Usuario vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática calibre 9 milímetros.

En un allanamiento realizado en el domicilio, se secuestraron municiones, vainas servidas, cartuchos y piezas de un arma, además de una pistola de aire comprimido. Sin embargo, no fue hallada el arma registrada a nombre del empresario, lo que para la fiscalía constituye un indicio de posible obstaculización del proceso.

El expediente señala que la víctima manifestó temor ante la imposibilidad de localizar el arma y la falta de colaboración del imputado durante la investigación. En ese contexto, la fiscal Basiglio concluyó que existe una situación de alto riesgo si se reanudara cualquier tipo de contacto entre ambos.

Por estos motivos, solicitó la detención de Luis Cavanagh, imputado por el delito de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con quien mantenía una relación de pareja, en un contexto de violencia de género, mientras se aguarda la resolución del Juzgado de Garantías.