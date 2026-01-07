

En el marco de la investigación por violencia de género contra su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh, la actriz Romina Gaetani fue evaluada este martes en el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

La medida fue dispuesta por la fiscal María José Basiglio, titular de la UFI de Género de Pilar, y consistió en una entrevista destinada a determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la denunciante. No se trata de una pericia psicológica, sino de una evaluación preventiva que permitirá sugerir, de corresponder, medidas de protección.

La causa se inició el 28 de diciembre tras un llamado al 911 por un conflicto familiar en el Tortugas Country Club. Gaetani fue asistida en el Hospital Central de Pilar, donde se constataron lesiones visibles, lo que activó el protocolo por violencia de género.

Por disposición judicial, Cavanagh fue trasladado a la Comisaría 4ª de Manuel Alberti y quedó imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por tratarse de violencia de género. La fiscalía aguarda ahora el resultado del informe para definir los próximos pasos del expediente.