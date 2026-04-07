Un hombre de 46 años fue detenido en la localidad de Villa Rosa, acusado de ser el autor material de un homicidio cometido en octubre pasado. La captura se concretó tras un operativo cerrojo desplegado por efectivos de la Policía de Pilar.

El hecho que se le imputa ocurrió el 10 de octubre, cuando el sospechoso —apodado “El Chavo”— habría efectuado dos disparos contra un hombre de 45 años que realizaba tareas de albañilería en la vivienda de su expareja.

El ataque tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la calle Chaco, en Villa Rosa. Tras la agresión, el acusado se dio a la fuga a bordo de una bicicleta y permaneció prófugo de la Justicia.

Puede interesarte

A partir de entonces, se llevaron adelante distintas diligencias investigativas para dar con su paradero. En ese marco, en los últimos días los pesquisas establecieron que el imputado frecuentaba una antigua vivienda situada en la calle Alem, también en Villa Rosa.

Con esa información, personal policial montó un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de concretar la detención.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar nuevamente, aunque fue finalmente localizado en una propiedad lindera, donde se encontraba escondido dentro de un pozo cubierto con chapas metálicas.

El hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de homicidio.

La causa es llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga, quien interviene en la investigación.