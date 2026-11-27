Un llamado al 109 y el seguimiento por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) derivaron en la detención de dos sospechosos de un robo en una vivienda de Villa Rosa, en Pilar. Los efectivos de la Guardia Urbana recuperaron la totalidad de los elementos sustraídos.

Un aviso al 109 puso en marcha el operativo

La alerta ingresó por la línea 109 y refería a un hecho ocurrido en una vivienda del barrio Luchetti. De inmediato, los operadores del COM relevaron las cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con lo informado oficialmente, las imágenes permitieron identificar a un individuo que ingresó a la casa y salió con una máquina cortadora de césped y otros elementos de jardinería.

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Seguimiento digital en tiempo real hasta Ruta 25

A partir de ese material, los monitoristas iniciaron un seguimiento digital en tiempo real, durante el cual detectaron al sospechoso acompañado por otro individuo.

Con esa información, los móviles de la Guardia Urbana interceptaron a ambos sobre Ruta 25 e Yrigoyen. En ese punto recuperaron la totalidad de lo sustraído.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia

Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia en una causa caratulada como “Hurto calificado”, con intervención de la UFI N.º 3 de Pilar.

