La investigación por la muerte de Renata Victoria Aris Fajka, la niña de 13 años que falleció ahogada en una pileta terapéutica de Ingeniero Maschwitz, sumó una prueba considerada clave para el expediente judicial: las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde asistía la menor.

Según publicaron El Día de Escobar y TN, el material fílmico incorporado a la causa muestra que la adolescente habría permanecido sin supervisión directa durante varios minutos mientras participaba de una actividad recreativa en el centro educativo terapéutico AUPA, en Escobar. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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La causa, caratulada como “homicidio culposo”, tiene actualmente a tres personas imputadas: el director del establecimiento, una cuidadora y un guardavidas. Los investigadores analizan ahora la secuencia registrada por las cámaras para determinar posibles responsabilidades.

El hecho ocurrió el sábado 25 de abril en el predio ubicado sobre la calle Mendoza al 130, en Ingeniero Maschwitz. De acuerdo a la reconstrucción incorporada al expediente, la menor ingresó al sector de la pileta cerca de las 12.55 acompañada por una asistente terapéutica, que luego se retiró del lugar.

Las imágenes muestran a Renata desplazándose desde un sector de menor profundidad hacia otra zona más honda del natatorio. En ese momento comienza a tener dificultades para mantenerse a flote, mientras otros adultos circulaban en las inmediaciones de la pileta.

Siempre según la investigación, recién a las 13.29 un cuidador advirtió que la menor estaba sumergida en el fondo de la pileta y se arrojó al agua para rescatarla. Luego comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de una ambulancia, aunque la adolescente fue trasladada a la UDP de Ingeniero Maschwitz sin signos vitales.

“A mi hija la mataron”

La familia de la víctima indicó que Renata tenía diagnóstico dentro del espectro autista y una paresia en el brazo derecho, situación que requería supervisión permanente durante sus actividades cotidianas.

“Me llaman diciendo que Renata se había ahogado y tragado mucha agua. Le comento que vivo en Capital, que por favor me mantenga al tanto. Le noté la voz rara, pero no me estaba diciendo nada concreto”, contó al noticiero Telenoche.

“(Al llegar) estaba la coordinadora y le pregunté dónde estaba Renata. Y me dice que no había sobrevivido. Ahí entré en shock. No pueden estar sin supervisión. Renata no tenía noción del riesgo, no podía darse cuenta. Era como un bebé de un año y medio”, expresó Daiana Fajka, madre de la menor, en declaraciones a Telenoche.

Por su parte, Ignacio Aris, padre de la adolescente, cuestionó el accionar del personal a cargo de la actividad acuática. “El video pedí verlo y es lamentable todo. La guardavidas la deja en la pileta, agarra el teléfono, se va para afuera y después vuelve. El guardavidas pasa por el costado de la pileta y no la ve. No me podés decir que no la ves”, sostuvo.

“A mi hija la mataron. Está todo en la cámara. No la voy a recuperar más”, agregó.