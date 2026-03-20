Un hombre de 54 años fue aprehendido acusado de hurto luego de ser reducido por vecinos y personal de seguridad en un country de Pilar.

El hecho tuvo lugar en el barrio San Ramiro, dentro del complejo Pilar del Este, en la localidad de Villa Rosa, donde un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un sospechoso retenido.

Al arribar, los efectivos policiales encontraron al acusado reducido por personas del lugar. Según el testimonio de la víctima, el hombre había ingresado a un local que se encuentra dentro de la urbanización y sustraído distintos elementos, para luego intentar darse a la fuga.

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Sin embargo, fue interceptado a pocos metros por personal de seguridad privada y vecinos, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Durante el procedimiento se recuperaron tres diapasones, una vela y un vaso de vidrio, que habían sido sustraídos del comercio.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 4 de Pilar, en el marco de una causa por hurto.