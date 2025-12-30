Vecinos de un barrio de Pilar evitaron la usurpación de un terreno, al movilizarse de manera nutrida y, posteriormente, radicar la denuncia.

Ocurrió en la noche del sábado 27, cuando habitantes del barrio De Vicenzo Grande, ubicado a la altura del Km 40 de la Panamericana,

detectaron presencia de personas que “ilegalmente pretendían usurpar un terreno que lleva un año sin uso, perteneciente a una empresa local”, según informaron.

Los vecinos rápidamente se organizaron para impedir la usurpación y llamaron a la policía.



“Sin embargo, al llegar los uniformados solo se limitaron a conversar con los ocupantes y no realizaron acciones concretas, argumentando que esperaban una orden judicial para actuar”, agregaron fuentes que tomaron conocimiento del caso.

Fue así que los propios vecinos, preocupados, buscaron liberar el lugar lo antes posible ante el rumor de que podrían llegar más personas desde la localidad de Escobar, lo que generó mayor alarma y movilización comunitaria.



Se reunieron el domingo por la noche en una multitudinaria asamblea frente a la ocupación, para presionar una salida rápida de la situación.

En ese contexto, la ex concejal Adriana Cáceres, del PRO, acompañó a los vecinos durante toda la movilización, y a la mañana siguiente fue con ellos a la Fiscalía para presentar una denuncia formal.



Cáceres destacó la importancia de la unidad vecinal para defender el barrio.

"Es fundamental que las instituciones respondan con rapidez y firmeza ante estas situaciones, para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar que estos hechos se repitan", expuso la también exdiputada nacional.



La causa quedó en manos de la Fiscalía 3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas, quien se reunió con los vecinos.