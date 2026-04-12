Efectivos de la Policía de Pilar llevaron adelante una serie de operativos que culminó con tres personas detenidas y el secuestro de dosis de droga, entre ellas cocaína fraccionada y marihuana.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en la zona de Monterrey, en la localidad de Presidente Derqui donde efectivos policiales que patrullaban la intersección de Paraguay y Chubut identificaron a un joven de 18 años.

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En su poder, y en presencia de un testigo, se secuestró una planta de marihuana con un peso de 11,5 gramos.

En otro hecho, ocurrido en la jurisdicción de la comisaría de Villa Rosa, personal policial intervino tras un llamado al 911 por un conflicto familiar. Durante la búsqueda del agresor, los efectivos lograron localizarlo en la vía pública, donde fue detenido.

Al realizarle un cacheo, se hallaron entre sus pertenencias diez envoltorios de nylon que contenían cocaína, con un peso total de 2,2 gramos.

Por otra parte, en un tercer operativo llevado a cabo en Pilar centro, un hombre de 29 años fue aprehendido en la intersección de las calles Soldi y Constituyentes. En su poder se incautó un envoltorio con una sustancia similar al clorhidrato de cocaína, con un pesaje de 2,2 gramos.

En todos los casos intervino la Unidad Funcional de Instrucción especializada en drogas, que dispuso las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737.