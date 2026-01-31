En enorme incendio de pastizales en Pilar necesitó la intervención de varias dotaciones de Bomberos para controlar las llamas.

El foco ígneo se desató en un predio cercano al acceso al Parque Industrial de Pilar, lo que generó una enorme preocupación en el principal predio fabril del distrito.

El denso humo negro podía distinguirse desde varios kilómetros, lo que profundizó la tensión.

Debieron acudir al lugar una veintena de dotaciones de Bomberos no solo de Pilar, sino también de Del Viso, Derqui, Exaltación de la Cruz, Garín y Savio, entre otros.

En total, fueron 80 los socorristas que trabajaron para controlar las llamas, aunque al cierre de esta nota se seguían con las labores para asegurar que no queden áreas aún sin sofocarse del todo.

Desde hace varios años que los Bomberos de Pilar alertan por la quema de pastizales, que en varios casos no logran controlarse a tiempo e incluso amenaza con alcanzar a viviendas o comercios.