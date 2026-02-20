El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia penal tras la circulación de un video en el que se observa a una mujer dándole cerveza a su bebé mientras viajaba en una formación del ferrocarril San Martín, que conecta Pilar con la Ciudad de Buenos Aires.

La intervención fue impulsada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal para que se investigue una posible comisión de delitos de acción pública y se adopten medidas urgentes destinadas a resguardar la salud y la integridad física de la niña.

Según se informó oficialmente, además de la denuncia judicial se activaron los mecanismos de protección correspondientes tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, se dio intervención al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran a la bebé en brazos de la mujer mientras ingiere la bebida alcohólica directamente desde una lata, lo que generó un fuerte repudio y preocupación por una posible situación de vulneración de derechos.

El objetivo de los organismos intervinientes es identificar a la menor y a la persona adulta involucrada, evaluar el contexto en el que se produjo el episodio y definir las medidas de protección integral que correspondan, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Una mujer fue denunciada por darle de tomar cerveza a su bebé https://t.co/9XVUPymZrr pic.twitter.com/1QrwyDbbsa — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) February 20, 2026

Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que el caso requiere una respuesta articulada entre Nación, Provincia y Ciudad, y reiteraron su compromiso con la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes ante situaciones que impliquen riesgo o exposición a daños.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y destaca la importancia de la articulación entre los distintos niveles de Gobierno para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante situaciones que puedan implicar riesgo o vulneración de derechos”, expresaron en un comunicado.