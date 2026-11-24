Una streamer de 20 años, oriunda de Pilar, fue aprehendida en Pinamar luego de que se viralizara un video en el que se observa una camioneta Dodge RAM 1500 rosa realizando trompos a gran velocidad en los médanos de La Frontera. La joven recuperó posteriormente la libertad, aunque el vehículo quedó secuestrado y se inició una causa penal.

La protagonista fue identificada como Lara Magalí R., quien cuenta con más de 80 mil seguidores en Instagram y suele compartir publicaciones de su vida cotidiana, entre ellas imágenes de la camioneta que terminó involucrada en el procedimiento.

El episodio tomó estado público el domingo, cuando la cuenta de Instagram Cadena Federal difundió un video que muestra a la pick-up realizando maniobras sobre la arena, en el sector de La Olla, ubicado en las playas del norte de Pinamar.

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En las imágenes también se observa a varios ocupantes parcialmente asomados por las ventanillas mientras el vehículo realiza los trompos. La situación motivó la intervención de las autoridades por el peligro que representaba tanto para quienes viajaban en la camioneta como para otras personas que se encontraban en el lugar.

A partir de la difusión del material, efectivos de la Subdivisión de Investigaciones (DDI) y de la Estación de Policía Comunal de Pinamar iniciaron un operativo para identificar a la conductora y localizar el rodado.

La búsqueda permitió encontrar la camioneta en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. Allí, los uniformados identificaron a la joven pilarense, quien se encontraba al volante.

Durante el procedimiento, la Policía dispuso el secuestro de la Dodge RAM y la aprehensión de su conductora. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal. El vehículo, en tanto, permaneció bajo custodia.

La investigación quedó encuadrada en una presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, que contempla sanciones para determinadas conductas de conducción que generan situaciones de peligro.

Intervienen en la causa la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, y el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell, encabezado por Leopoldo Mancinelli, ambos pertenecientes al Departamento Judicial Dolores.

El caso también generó repercusiones políticas. El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, confirmó el procedimiento en sus redes sociales y lanzó una frase contundente: "Se hicieron los vivos en la frontera y se quedaron sin camioneta".

En otra publicación, el jefe comunal informó: "Vehículo secuestrado y conductor a disposición de la Justicia". Además, remarcó que La Frontera debe ser un espacio de recreación y no un lugar donde se exponga la integridad física de otras personas.

La joven, en tanto, usó las redes sociales para desmentir su aprehensión, y dijo que la foto que la muestra fue realizada con IA.