Una mujer de 29 años fue detenida en el barrio De Vicenzo de Pilar, acusada de sustraer dinero de la vivienda en la que se desempeñaba como empleada doméstica. El procedimiento se llevó a cabo el sábado por la tarde, luego de que la propietaria del inmueble realizara la denuncia al sistema de emergencias 911.

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El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Golf Club Villa Adelina, en jurisdicción de la zona 30 del Comando de Patrulla. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la dueña del inmueble, una mujer de 56 años, quien explicó que detectó el faltante de dinero tras revisar las cámaras de seguridad instaladas en el interior del domicilio.

Cámaras y faltante millonario

Según el testimonio de la denunciante, las imágenes registradas el miércoles 18 de marzo mostrarían a la trabajadora tomando dinero de una caja fuerte. A partir de ese registro, indicó que el faltante asciende a 2.600 dólares y 1 millón de pesos.

Con esos elementos, el personal policial procedió a identificar a la sospechosa, quien tiene domicilio en el barrio Las Acacias de José C. Paz. Durante el procedimiento, se constató que llevaba entre sus pertenencias 200 dólares, sin poder justificar su origen.

Ante la existencia de registros fílmicos y la imposibilidad de explicar la procedencia del dinero, los agentes dispusieron su aprehensión en el lugar. Posteriormente, fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Hurto. Aprehensión” y es llevada adelante por la UFI N°1 de Pilar.