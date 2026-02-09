Una deuda de 230 mil pesos derivó en el asesinato de dos hermanos en Pilar. El hecho ocurrió el 22 de enero, cuando dos hombres arribaron en una camioneta a una vivienda del barrio Agustoni con el objetivo de exigir el pago de una suma vinculada a la compra de electrodomésticos

La situación escaló rápidamente y derivó en un ataque armado que dejó como saldo dos víctimas fatales, Jonathan Posdeley y Priscila Varky.

De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, el intercambio inicial fue una discusión verbal que, en cuestión de minutos, se transformó en un episodio de extrema violencia. Los agresores efectuaron disparos a corta distancia dentro del domicilio, frente a familiares y menores de edad, sin que mediara una situación de defensa o forcejeo prolongado.

“Todo indica una deuda de unos 200 mil pesos”, señalaron fuentes del caso a Pilar de Todos horas después del crimen. La hipótesis, con el correr de la investigación, se fue consolidando.

Las víctimas —de 34 y 22 años — fueron alcanzadas por los proyectiles a pocos metros de sus allegados. Ambos fallecieron como consecuencia de las heridas de arma de fuego. La escena provocó un fuerte impacto en el entorno familiar y en los vecinos de la zona, que aún permanecen conmocionados por lo ocurrido.

Un familiar directo de los jóvenes aseguró que el ataque no tuvo carácter intimidatorio. “No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos”, afirmó Gabriel, tío de las víctimas, en declaraciones a Clarín. En ese sentido, describió al joven como una persona pacífica y a la mujer como una madre dedicada al cuidado de sus hijos.

Avance de la investigación judicial

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Casal, quien conduce la instrucción del expediente. Según confirmaron fuentes judiciales, los autores materiales del ataque ya fueron identificados y sobre ellos pesa un pedido de captura activo. La Justicia considera que existen elementos suficientes para sostener su participación directa en el hecho.

En paralelo, un tercer sospechoso fue aprehendido en el marco de la causa, imputado por el delito de encubrimiento. Se le atribuye haber ocultado la camioneta utilizada por los agresores tanto para llegar al lugar como para huir tras el ataque.

Como parte de las medidas dispuestas, se llevaron adelante múltiples allanamientos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de reunir pruebas y localizar a los prófugos. Durante esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que están siendo peritados para reconstruir comunicaciones previas y posteriores al hecho.

Además de las diligencias locales, la Fiscalía ordenó la activación de alertas en pasos fronterizos, con el fin de impedir que los sospechosos abandonen el país. La búsqueda se mantiene activa y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.