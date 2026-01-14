Un incendio se produjo en una vivienda situada en la intersección de las calles Apatamas y Comechingones, en la localidad de Zelaya de Pilar.

Personal policial de la zona 27 acudió al lugar en horas de la madrugada tras ser alertado por un foco ígneo en una finca. Al arribar, solicitaron la intervención de los Bomberos Voluntarios y se entrevistaron con un vecino, un hombre de 63 años.

El hombre relató que escuchó ruidos y, al salir de su casa, observó que la vivienda lindera se estaba incendiando. Además, indicó que el propietario no se encontraba en el lugar, ya que se trataría de una casa utilizada como vivienda de fin de semana.

Trabajo de los bomberos

Hasta el lugar llegaron los móviles 2, 10 y 29 de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas correspondientes para sofocar el fuego.

Durante el operativo, parte de la mampostería de la vivienda afectada cayó sobre el jefe del equipo. A pesar del golpe, el efectivo manifestó que no deseaba recibir asistencia médica.

Daños materiales e intervención judicial

Como consecuencia del incendio, se registraron daños materiales en el inmueble. Del procedimiento tomó conocimiento el oficial de servicio de la dependencia interviniente.

La causa fue caratulada como “Incendio” y quedó a cargo de la UFI N°4 de Pilar, que continuará con las actuaciones para determinar las causas del siniestro.