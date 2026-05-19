Una formación del ferrocarril San Martín colisionó con la parte trasera de un camión Ford Cargo cargado con palets de agua embotellada en el paso a nivel de la avenida Néstor Kirchner, en Pilar.



El impacto no dejó heridos de gravedad, aunque provocó demoras en el servicio mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje en el lugar.

Puede interesarte

El rodado, era conducido por un joven de 23 años, y hasta el momento se investigan las causas del hecho.

De acuerdo con la información policial, la formación del ferrocarril San Martín viajaba en sentido a Retiro y se encontraba próxima a la estación Pilar para realizar el trasbordo habitual de pasajeros cuando impactó contra la zona de carga del camión.

Tras el fuerte impacto, se desplegó un operativo que incluyó la presencia de personal policial, una ambulancia y equipos de emergencia, aunque no hubo heridos de gravedad.

La causa fue caratulada como "Entorpecimiento de transporte público" e interviene el Juzgado Federal de Campana, Secretaría 1, a cargo del doctor Agustín Ocampo.