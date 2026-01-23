Un efectivo policial resultó herido tras recibir un disparo accidental efectuado por un compañero mientras ambos se encontraban fuera de servicio en la vía pública, en Pilar.

El hecho ocurrió en la intersección de O’Higgins y Almafuerte, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un policía herido por arma de fuego. Al arribar al lugar, personal policial se entrevistó con un oficial masculino, quien manifestó que el disparo se produjo de manera accidental con su arma reglamentaria, impactando en la pierna izquierda de su compañero.

Atención médica y estado de salud

El efectivo herido, un hombre adulto, fue trasladado de inmediato al Hospital Central de Pilar, donde fue asistido por el médico de guardia. Según el parte médico, presentaba una herida de arma de fuego con orificio de ingreso en el muslo izquierdo, se encontraba consciente y orientado, en estado estable y fuera de peligro, aunque con posible fractura de fémur.

Intervención judicial y pericias

La causa fue caratulada como “Producción de Informe (H.A.F.)” y quedó a cargo de la UFI N° 1 de Pilar, con intervención del fiscal Raúl Casal. El magistrado dispuso la realización de diligencias de rigor y pericias, que quedaron a cargo de peritos de Gendarmería Nacional Argentina.

Asimismo, tomó intervención personal de la Superintendencia de Servicios Sociales de la Policía, Delegación Pilar, y se dio copia a Asuntos Internos (AGAI).

La investigación continúa a fin de establecer con precisión las circunstancias del disparo.