Un joven agente de la Policía Bonaerense resultó herido tras recibir un disparo accidental efectuado por un compañero en una base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), ubicada en Pilar. El episodio ocurrió mientras el personal se encontraba organizando el operativo previo al inicio del servicio.

La víctima fue identificada como Lucas Ezequiel Montenegro, de 22 años, oriundo de La Plata y residente en la localidad de Gorina. De acuerdo a la investigación preliminar, el disparo se produjo cuando un efectivo de 25 años manipulaba su arma reglamentaria. Por motivos que aún se intentan establecer, el arma se accionó de manera involuntaria y el proyectil impactó en el cuerpo del joven policía.

Tras el incidente, Montenegro fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde el equipo médico confirmó la gravedad de las lesiones. El disparo ingresó por el hombro izquierdo, atravesó la zona abdominal y afectó al menos un pulmón, motivo por el cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica inmediata.

La operación se realizó con éxito y el efectivo permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta observación médica. Según el último parte oficial, su evolución es favorable y continúa en proceso de recuperación.