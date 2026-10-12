Un niño de 4 años falleció luego de ser atacado por un perro de raza pitbull en Moreno. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Fresnos al 2500, en la localidad de Francisco Álvarez, donde personal médico del SAME constató el deceso del menor, identificado como Homero Mauro Leonar Fernández.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N.º 2 de Morón. Según la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, la madrina del niño, Yohana Mercado, de 31 años, dio aviso a la policía tras el ataque. La mujer relató que dejó al menor solo en la vivienda durante 10 minutos para retirar a su hija de una actividad de patín y, al regresar, encontró al perro de su propiedad tras haber agredido al pequeño.

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La fiscal Carina Saucedo dispuso la aprehensión de Mercado y caratuló la causa, en principio, como homicidio culposo. En el lugar del hecho trabajaron peritos y se ordenó la autopsia correspondiente sobre el cuerpo de la víctima.

Este lunes, la implicada debe comparecer ante la sede fiscal mientras avanza la investigación. Por otra parte, se dispuso que el animal quede bajo la supervisión del área de Zoonosis municipal.