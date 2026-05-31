Un hombre murió y otros dos resultaron heridos en la madrugada del domingo sobre la Ruta 8, a la altura de Del Viso, en Pilar.

El conductor de una Chevrolet Meriva salió despedido del habitáculo tras perder el control, chocar contra un poste de fibra óptica y volcar en la intersección con la calle Viamonte, en el límite entre Pilar y José C. Paz.

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El vuelco

El siniestro se produjo pocos minutos antes de las 6. El rodado circulaba por la zona cuando perdió el control —por causas que aún investiga la Justicia— e impactó contra un poste de fibra óptica ubicado sobre la banquina, en jurisdicción de José C. Paz, indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

La violencia del golpe provocó el vuelco del vehículo, que quedó detenido contra el paredón de una vivienda cercana.

Dos pasajeros trasladados al Hospital de Pilar

Los otros dos ocupantes del rodado sufrieron heridas de distinta gravedad: uno presentó lesiones de consideración y el otro fue atendido por heridas leves. El SAME trasladó a ambos al Hospital Central de Pilar.

Bomberos Voluntarios de Del Viso trabajaron para rescatar a las víctimas que habían quedado atrapadas dentro del vehículo.

Por su parte, efectivos de Defensa Civil y personal del Comando de Patrullas colaboraron en las tareas de asistencia y en el ordenamiento del tránsito sobre la Ruta 8.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y aguardan los resultados de las pericias para establecer cómo se produjo el hecho.