Un motociclista murió tras colisionar contra un colectivo en Pilar. El hecho se registró en la intersección de Antártida Argentina y Las Truchas, donde intervino personal del Comando Patrullas Pilar tras un llamado al 911.

En el lugar se halló un colectivo de la línea 511 detenido sobre la calzada, que había sido colisionado en su lateral derecho por una motocicleta Honda CBX 150 cc. Por causas que se tratan de establecer, el impacto también le generó heridas de gravedad a un menor que se movilizaba en la moto como acompañante.

El conductor de la motocicleta, un hombre de 49 años, fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde falleció posteriormente. En tanto, el acompañante, un menor de 14 años, fue derivado al Hospital Municipal de Pediatría Ramón Falcón, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Intervención judicial

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N° 01 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 06. El conductor del colectivo, un hombre de 42 años, fue notificado de los artículos 60 y 162 del Código Procesal Penal, sin que se dispusieran otras medidas en su contra.

Asimismo, se informó que la autopsia al motociclista fallecido fue programada para el lunes 26 de enero, en el Cuerpo Médico de San Isidro.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del siniestro.