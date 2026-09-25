Tres hombres fueron detenidos en José C. Paz luego de que un llamado al 911 por un conflicto de pareja derivara en un operativo. En el procedimiento se secuestraron una pistola 9 milímetros, una escopeta, municiones y más de 260 envoltorios con droga.

La intervención comenzó cuando efectivos del Comando de Patrullas fueron enviados a una vivienda por un conflicto entre una mujer y su pareja. En la discusión no hubo personas lesionadas.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, cuando el móvil llegó al lugar los agentes encontraron a varios hombres dentro de la casa. Al advertir la presencia policial, escaparon por los techos del inmueble.

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Los uniformados iniciaron un seguimiento que terminó con la aprehensión de tres sospechosos: la pareja de la víctima y dos hombres allegados a él. Ninguno registraba impedimentos legales vigentes.

Golpes contra los efectivos

Siempre de acuerdo a las fuentes, durante el operativo uno de los sujetos intentó frenar el avance policial con golpes y agresiones físicas. En tanto, otro de los apresados quiso descartar municiones que tenía en su poder uno de sus acompañantes, pero fue interceptado por el personal actuante.

En el procedimiento se secuestró una pistola Browning calibre 9 milímetros con tres cargadores, una escopeta Centurión calibre 12/70 y 22 municiones calibre 9 milímetros.

Además, los efectivos incautaron 66 envoltorios con cocaína, con un peso total de 2,3 gramos, y 201 envoltorios con marihuana, que sumaron 51,1 gramos.

También quedaron secuestrados un automóvil Peugeot 208 y una motocicleta Honda GLH. Tanto las armas como los vehículos no registraban impedimentos.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, con intervención de la UFI N.º 20, a cargo del doctor Carracedo. La causa fue caratulada como violencia de género, resistencia a la autoridad, portación ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La actuación estuvo a cargo de la Comisaría 3ra de José C. Paz.

