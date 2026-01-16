Un menor de 11 años fue víctima del hurto de su bicicleta rodado 26 cuando había salido a realizar una compra en inmediaciones de las calles Vélez Sarsfield y Pampa, en la localidad de Lagomarsino de Pilar.

Según fuentes policiales, el chico advirtió cómo un sujeto se apoderaba del rodado y se daba a la fuga. Al regresar a su domicilio, alertó a su hermano de 18 años, quien salió en su búsqueda.

El joven logró ubicar al sospechoso circulando por la calle Pampa en dirección a Lago Cardiel y consiguió reducirlo por sus propios medios, hasta la llegada del personal policial, pudo saber Pilar de Todos.

Efectivos del Comando de Patrullas arribaron al lugar tras un aviso al 911, identificaron al hombre, de 30 años, y procedieron a su aprehensión. Posteriormente, todas las partes fueron trasladadas a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por el delito de hurto.