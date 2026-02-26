Un hombre de 26 años resultó herido tras ser agredido por su suegro en el marco de un conflicto familiar ocurrido en la tarde del lunes en el barrio San Alejo. El ataque incluyó golpes de puño, patadas y el uso de un hierro, lo que obligó al traslado de la víctima a un centro de salud para recibir atención médica.

El hecho se registró en la zona de las calles Nicaragua y Lobos, donde intervino personal del Comando de Patrullas correspondiente a la zona 5, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre familiares.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el joven herido, quien relató que su suegro, de 55 años, se presentó en su domicilio y lo atacó de manera violenta. Producto de la agresión, la víctima sufrió escoriaciones en brazos y espalda, además de otros golpes.

El agresor escapó antes de ser aprehendido

Durante el ataque, el agresor también ocasionó daños en el alambrado colocado en el frente de la vivienda. Sin embargo, cuando el móvil policial arribó al lugar, el hombre ya se había retirado, por lo que no pudo ser detenido en el momento.

Si bien el atacante se encuentra identificado, hasta el cierre de esta nota continuaba en libertad y era buscado por la Policía. La causa fue caratulada como “daños y lesiones por conflicto familiar” y quedó en manos de la Justicia, que dispuso las actuaciones de rigor.

