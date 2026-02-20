Un incendio se desató en un reconocido paseo de compras de la localidad de Villa Rosa, emplazado sobre la Ruta 25, en cercanías de la intersección con Hipólito Yrigoyen y a pocos metros de las vías del ferrocarril Belgrano Norte. El episodio generó momentos de tensión entre comerciantes y vecinos, aunque no se reportaron víctimas.

Ante la emergencia, al menos seis dotaciones de bomberos voluntarios se desplazaron hasta el lugar y desplegaron un operativo para sofocar las llamas.

El accionar rápido permitió evitar que el fuego se propagara a otros sectores del predio, donde funcionan distintos locales comerciales, algunos de ellos contiguos entre sí.

Como consecuencia del siniestro, tres comercios sufrieron daños por el avance del fuego y la intensa presencia de humo. Las pérdidas materiales todavía no fueron cuantificadas y están siendo evaluadas tanto por los propietarios como por las autoridades que intervinieron en el operativo.

Mientras continúan las tareas en el lugar, personal especializado inició los peritajes correspondientes para determinar el origen del incendio. Por el momento, no se informó si el foco ígneo se produjo por una falla eléctrica, un desperfecto técnico u otro factor externo.

Durante el desarrollo del operativo se estableció un perímetro de seguridad para resguardar a quienes se encontraban en la zona y facilitar el trabajo de los bomberos. La circulación vehicular en las inmediaciones se vio parcialmente restringida hasta que se completaron las tareas de control y enfriamiento.

El incendio fue finalmente contenido sin que se registraran personas heridas.

