Un hombre murió en una vivienda de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, luego de ser atacado por un perro de raza pitbull. El hecho ocurrió en el primer piso de un domicilio de la calle Darragueira.

La víctima fue identificada como Pablo Rasguido, de 38 años. De acuerdo a las primeras averiguaciones de la investigación, Rasguido habría sufrido un ataque de epilepsia repentino.

Según el testimonio que su pareja, Angélica Correa, brindó a la policía, al caer al suelo producto de las convulsiones, el animal se abalanzó sobre él y le causó graves heridas en el cuello y el rostro.

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Intervención del SAME y del Comando de Patrullas

Minutos más tarde, personal del SAME y efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar, aunque solo pudieron constatar el fallecimiento del hombre, consignó Telefé.

La investigación quedó caratulada preventivamente como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Fiscalía N° 20 de Malvinas Argentinas, encabezada por el fiscal Santiago Camiñas.