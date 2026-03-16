Un hombre murió luego de ser embestido por una formación del ferrocarril Belgrano Norte en la localidad de Del Viso en Pilar.

El hecho se registró cerca de las 18 de ayer en el paso a nivel de la calle Lisandro de la Torre, ubicado a unos 400 metros de la estación ferroviaria de esa localidad.

Por causas que son materia de investigación, la víctima fue arrollada por un tren que circulaba en dirección a Villa Rosa.

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Tras el impacto, el cuerpo del hombre quedó tendido a un costado de las vías. Según fuentes del caso, se trata de una persona de entre 45 y 50 años, de contextura robusta, cuya identidad aún no pudo ser establecida.

Personal que se trasladó en una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento, al tiempo que se investigan las causas del siniestro.

En el sitio trabajaron Bomberos Voluntarios de Del Viso, efectivos policiales, personal de Tránsito y Defensa Civil, además de peritos que realizaron las actuaciones correspondientes.