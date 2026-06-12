Un hombre de 32 años murió tras ser arrollado por una formación del Ferrocarril Belgrano Norte en la localidad de Del Viso de Pilar.

El hecho se registró aproximadamente a las 20:30 del jueves a la altura de la calle José Sabogal y las vías del tren.

Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Exequiel López.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de emergencias y peritos judiciales, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar la mecánica del siniestro.

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La zona permaneció parcialmente restringida durante el desarrollo de las actuaciones.

Las causas, bajo investigación

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes. Según trascendió, no se descarta que el hecho haya sido un suicidio, aunque las circunstancias exactas aún están siendo determinadas por la Justicia.