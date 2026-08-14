Un hombre murió tras ser arrollado por una formación del tren Belgrano Norte a la altura de Del Viso, según informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo en la intersección de las vías con las calles Sabogal y Cochrane, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, el jueves por la noche, cerca de las 22.

De acuerdo con las mismas fuentes, el motorman de la formación advirtió momentos antes que una persona se encontraba acostada sobre las vías, pese a lo cual el tren terminó impactando contra él ya que no llegó a detenerlo.

La víctima fue identificada por fuentes policiales como Juan Manuel Quiroga, de 44 años, domiciliado en Del Viso.

Puede interesarte

Intervención policial y judicial

Tras el hallazgo, se hicieron presentes en el lugar personal del Comando de Patrullas Pilar y de la Comisaría Pilar 3ª. La causa fue caratulada como "Averiguación de causales de muerte" y quedó bajo intervención del Juzgado Federal N° 2 de Campana, que dispuso las actuaciones correspondientes.

También trabajó en el lugar personal de Policía Científica, mientras que se solicitó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.