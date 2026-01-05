Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en la localidad de Manzanares, Pilar, tras una discusión con un vecino.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Río Éufrates, donde la víctima residía junto a su familia.

La persona fallecida fue identificada como Damián Alejandro Gorosito, de nacionalidad paraguaya. De acuerdo a la información recabada por la investigación, el joven se encontraba realizando trabajos en el frente de su casa, donde cavaba un pozo para colocar un alambre perimetral, cuando comenzó a mantener una discusión con un vecino.

Según indicaron fuentes policiales, el intercambio verbal escaló en pocos minutos. En ese contexto, el agresor tomó un arma de fuego tipo carabina calibre 6,35 y efectuó un disparo.

El proyectil impactó en la axila intercostal derecha de Gorosito y salió por la axila izquierda, provocándole heridas de extrema gravedad. Vecinos que escucharon la detonación alertaron al 911, y personal del SAME acudió al lugar para asistir a la víctima.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde falleció a los pocos minutos de su ingreso, pese a los intentos del personal médico.

El autor del disparo fue identificado como Walter González Samaniego, de 29 años, también de nacionalidad paraguaya. Testimonios recogidos en la causa indicaron que existían conflictos previos entre ambos, con discusiones anteriores, aunque sin antecedentes de violencia física.

Tras el hecho, efectivos del Comando de Patrulla y del Destacamento Manzanares se dirigieron al domicilio del agresor, donde procedieron a su aprehensión y al secuestro del arma utilizada.

En el lugar intervino Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. La causa quedó en manos de la UFI de turno, que investiga las circunstancias del homicidio y la responsabilidad penal del detenido