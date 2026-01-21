Un hombre de 30 años fue detenido durante en el barrio privado El Aljibe, en la localidad de Fátima, acusado de causar destrozos en varias viviendas y oponer resistencia a la autoridad durante un procedimiento policial.

Personal del Comando de Patrullas Pilar acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto dentro del barrio cerrado, cito en el acceso a Manzanares, en las calles Membrillar y Mitre. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un vecino y con personal de seguridad, quienes indicaron que un sujeto había roto el perímetro de seguridad e ingresado de manera violenta al predio.

Puede interesarte

Según se informó, el hombre provocó daños en ventanales de distintas propiedades, lo que motivó la intervención policial. Al advertir la presencia de los uniformados, el hombre se tornó agresivo y agredió al personal con golpes de puño, por lo que fue necesario solicitar móviles de apoyo para lograr su reducción.

Durante el procedimiento se convocó a una ambulancia del SAME, ya que el aprehendido presentaba cortes en los brazos, lesiones que habría sufrido al romper los vidrios de las viviendas afectadas.

El hecho fue caratulado como “Aprehensión por daños y resistencia a la autoridad” y quedó a disposición de la Justicia, con intervención de las autoridades correspondientes.