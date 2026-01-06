Un hombre de 73 años fue aprehendido luego de protagonizar un episodio violento dentro del Bingo Oasis, ubicado sobre la colectora 12 de Octubre, a la vera de la Panamericana ramal Pilar.

El hecho ocurrió el 4 de enero, cuando un llamado al 911 alertó sobre un cliente que se encontraba alterado y causando daños en una de las máquinas tragamonedas del establecimiento, Ubicado a la altura del kilómetro 50 de la autopista.

Ante la situación, personal del Comando de Patrullas Pilar se hizo presente en el lugar.

Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión del jubilado, domiciliado en la localidad de Garín, quien habría provocado destrozos mientras utilizaba los juegos electrónicos.

La jefa de seguridad del bingo fue entrevistada por la Policía y posteriormente se presentó en la Comisaría Pilar Quinta para cumplimentar las actuaciones correspondientes.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por daños” y quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la dependencia policial jurisdiccional.