Un hombre causó destrozos en el Bingo Oasis y terminó aprehendido
El hecho ocurrió en la sala de juegos de la Panamericana. El hombre se tornó agresivo mientras jugaba y provocó daños en una de las máquinas, lo que motivó la intervención policial.
Un hombre de 73 años fue aprehendido luego de protagonizar un episodio violento dentro del Bingo Oasis, ubicado sobre la colectora 12 de Octubre, a la vera de la Panamericana ramal Pilar.
El hecho ocurrió el 4 de enero, cuando un llamado al 911 alertó sobre un cliente que se encontraba alterado y causando daños en una de las máquinas tragamonedas del establecimiento, Ubicado a la altura del kilómetro 50 de la autopista.
Ante la situación, personal del Comando de Patrullas Pilar se hizo presente en el lugar.
Al arribar, los efectivos procedieron a la aprehensión del jubilado, domiciliado en la localidad de Garín, quien habría provocado destrozos mientras utilizaba los juegos electrónicos.
La jefa de seguridad del bingo fue entrevistada por la Policía y posteriormente se presentó en la Comisaría Pilar Quinta para cumplimentar las actuaciones correspondientes.
La causa fue caratulada como “Aprehensión por daños” y quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la dependencia policial jurisdiccional.
