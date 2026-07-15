Un hombre quedó aprehendido en la localidad de Gregorio de Laferrere luego de que la Justicia diera con el paradero de una mujer de 40 años con discapacidad intelectual, intensamente buscada luego de asentarse de su casa de Del Viso, el pasado 11 de julio.

La búsqueda se había iniciado después de que la madre de la mujer, de 75 años, denunciara que, al despertarse, su hija ya no se encontraba en la vivienda familiar y que desconocía por completo su paradero.

A partir de ese momento efectivos de la DDI San Isidro, en conjunto con personal de la comisaría Pilar Tercera, realizaron distintas tareas investigativas, entre ellas la recepción de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron establecer que la mujer podría encontrarse en un domicilio de la calle Icalma, en Gregorio de Laferrere.

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El hallazgo y la aprehensión

Al llegar al lugar, los investigadores encontraron a la mujer junto al propietario de la vivienda, identificado como O. E. M., de 38 años.

Siempre de acuerdo a las fuentes, la mujer manifestó que se había retirado de su casa por decisión propia y aseguró que no había sido víctima de ningún delito, al indicar que había conocido al hombre tiempo atrás y que ambos habían iniciado una relación de carácter sentimental.

No obstante, por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Trata de Personas de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, se dispuso la apertura compulsiva del teléfono celular del sospechoso.

La acusación

Tras el análisis inicial del dispositivo, el fiscal consideró que existían elementos suficientes para sostener que el acusdo se habría aprovechado de la condición mental de la mujer.

En consecuencia, ordenó su aprehensión por los presuntos delitos de abuso sexual, captación electrónica con fines sexuales (grooming) e inducción a la fuga de un menor o persona incapaz.

La investigación continúa para determinar el alcance de los hechos y reunir nuevas pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el vínculo entre ambos. El acusado permanece a disposición de la Justicia.